『コンバース 28cm 箱有 アクセレレーター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 16時 31分に出品され05月08日 16時 31分に終了予定です。即決価格は24,453円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|コンバース
ナイキ エア ジョーダン 11 レトロ ロー US10.5
¥ 9204
SHAW 26〜27cm US8.5 レザーローファー ヴィンテージ 古着
¥ 7410
J.M.WESTON 641 GOLF 6/C ロシアンカーフ
¥ 38500
Nike AMBUSH スニーカー ホワイト
¥ 11700
ADIDAS SUPERSTAR ADV NAVY/ROYALBLUE
¥ 8658
【美品】Timberland フィールドブーツ ウォータープルーフ ヌバック
¥ 7862
SB Dunk Low Pro ISO Orange Label
¥ 9750
adidas EQUIPMENT SUPPORT 93 ゴアテックス スニーカー
¥ 8736
NIKE DUNK LOW WHAT THE
¥ 12000
Nike Air Jordan 1 High OG Heritage
¥ 9750
joe様専用
¥ 15000
80s 初期 USA製 CONVERSE ALL STAR
¥ 12675
【正規品】エルメスHERMESモカシン《パリ》41
¥ 34362
Clifton 9 GORE-TEX TS Harbor Mist
¥ 10140
rick owens grilled platforms kiss boots
¥ 71300
kapital ブーツ サイズ：3（約26.5cm～約27cm）
¥ 11700
nonnative × new balance CM1500NC 27.5cm
¥ 9224
Roen HIROMU TAKAHARA サイズ41
¥ 35700
落札価格24453円
580 入札履歴
終了
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