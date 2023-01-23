『コンバース 28cm 箱有 アクセレレーター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 16時 31分に出品され05月08日 16時 31分に終了予定です。即決価格は24,453円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態はよいと思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: コンバース

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ コンバース

28cm

箱有

アクセレレーター