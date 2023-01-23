『ザ イノウエブラザーズ フィッシャーマン アラン柄 ニット M グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 53分に出品され03月09日 17時 53分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE INOUE BROTHERS...



理念や価値観がとても素晴らしいブランド。



ロイヤルアルパカ使用の最高級ニット。



存在感と高級感があり、そしてイージーケアができる1着。



需要が高まるベストシーズン前にご検討ください。



出品にあたりクリーニングに出していますので気持ち良く使用していただけます。



最後の写真がクリーニング証明です。



アルパカは油分でコーティングされているので洗濯の際に洗剤は必要なく、ぬるま湯で汚れが浮いてきます。

干すときは平置きか丸い棒にくるんとかけて干せば伸びてしまうこともありません。

洗濯の頻度は1シーズンに一回でも十分なのでお手入れも楽です。



お尻付近、右腰付近に少しだけ糸が出ている箇所があります。



ニット製品ですので見落としのほつれなどある事があります。

あくまで中古品であることをご了承の上、ご検討いただけますと幸いです。



●サイズ

着丈 68cm

身幅 52cm

肩幅 45cm

袖丈 59cm

多少の誤差はご了承下さい。



●定価8〜10万円程



ウールの7倍あたたかく蒸れにくいアルパカの毛は自然的な機能性としてサーマル効果があるので、寒いときには暖かく急に暑い環境に入ると体温を逃がしてくれるというアルパカの毛の特徴。



毛玉の立ち方は1から5までの数字で計り、通常のカシミヤは「2」、アルパカは「4」です。カシミヤは柔らかい分、毛玉ができやすいですが、アルパカは約2倍の耐久性があり、毛玉が立ちにくいです。



ネック···タートルネック



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など好きな方にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザイノウエブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ザ イノウエブラザーズ フィッシャーマン アラン柄 ニット M

グレー