『エルベシャプリエ【Herve Chapelier】ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 20時 05分に出品され03月09日 20時 05分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエのミニショルダーバッグです。

サイズ

上部…約20cm

底部…10cm

高さ…約12cm

マチ…約10cm

ショルダー約115cm

素人の採寸ですので誤差はご容赦ください。



入れたかった物が入らなかったので出品します。自宅にて物を入れただけの未使用品です。軽くて可愛いバッグです♪



カラー···ブラック



素材···ナイロン



#エルベシャプリエ

#ミニバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ【Herve

Chapelier】ショルダーバッグ