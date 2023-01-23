『HERMES エルメス ガーデンパーティPM ネゴンダ ブラック トートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 13時 25分に出品され03月16日 13時 25分に終了予定です。即決価格は184,000円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





エルメスのガーデンパーティPM ネゴンダになります。



大切にしていただける方にお譲りしたいと思っています。

気に入っていたのであまり使用しておらず、まだまだお使いいただける綺麗な状態です。





目立つような角スレなし。

あまり目立ちませんが、画像2枚目のボタン横の部分に小さな擦れがあります。

写真でご確認ください。

内側は特に目立つ汚れや傷はありません。

中面は薄いベージュの裏地で底面はレザーになります。





【ガーデンパーティー PM】

・サイズ: W36×H26×D18cm

・カラー：ブラック

・刻印：□L刻 (2008年)

・付属品：無し

・素材：ネゴンダ





※中古のお品物です。注意して検品していますが、細かなスレなどがある場合もございます。

神経質な方はお控えください。

※高額商品ですので、すり替え防止の為、返品は対応致しかねます。

購入後の質問などもお控えください。

お互いトラブルにならないようご不明点はコメントいただき、ご納得の上ご購入お願いいたします。







よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES

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