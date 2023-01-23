『Bond No. 9 The Scent of Peace 100ml 香水【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 59分に出品され03月04日 17時 59分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bond No. 9 The Scent of Peaceです。

2年ほど前の冬に、福岡天神三越1階、フレグランスコーナーで購入しました。

最近は好みが変わりましたので古くなる前にお譲りします。

箱は嵩張るため、破棄してしまいまいました。

冷暗所保管ですが、一度他人の手に渡ったものである事をご理解頂ける方のみご購入ください。



梱包に際しては、漏れないように留意しますが、万一漏れなどありましてもご了承ください。



宜しくお願いいたします。





参考価格: 67,760円(100 mL)

---以下メルカリAIより---

【ブランドの特徴】

Bond No. 9は、ニューヨークをテーマにしたユニークな香水ブランドです。特に「The Scent of Peace」は、平和を象徴する香りとして人気があります。



【デザイン】

この香水ボトルは、星型のユニークなデザインで、紫色のガラスが特徴です。ボトルには美しい装飾が施されており、インテリアとしても映えるアイテムです。



【香りの特徴】

「The Scent of Peace」は、フレッシュで洗練された香りが特徴で、ユニセックスで楽しめる香水です。日常使いにも特別な日にも適しています。



- ブランド: Bond No. 9 ポンドナンバーナイン

- 商品名: The Scent of Peace

- 容量: 100ml

- 色: 紫



ご覧いただきありがとうございます。



総容量···100〜199ml



容器の形状···スプレー



種類···オードパルファム 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ボンドナンバーナイン