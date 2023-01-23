『LILY BROWN KEITAMARUYAMA ハンドバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 04時 10分に出品され04月09日 04時 10分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エレガントなデザイン】

花柄のデザインが施されたLILY BROWNのハンドバッグは、エレガントでありながらカジュアルにも使えるアイテムです。



【高品質な素材】

ハンドル部分にはバンブー素材を使用しており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【便利なタッセル】

タッセルが付いており、バッグにアクセントを加え、個性的な印象を与えます。



- ブランド: LILY BROWN

- デザイン: 花柄

- ハンドル素材: バンブー

- タッセル: あり

- 型番: KEITAMARUYAMA

- 使用シーン: カジュアル・フォーマル

- 色: グレー系



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リリーブラウン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LILY

BROWN

KEITAMARUYAMA

ハンドバッグ