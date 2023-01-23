『クールカレアン ボレロ カーディガンとブラウス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 21時 34分に出品され04月20日 21時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クールカレアン



ボレロカーディガン

藤色

FREE size

新品未使用



ボレロ 20000円

ブラウス15000円位だったと思います。

セット売りです。





カラー...パープル



季節...秋冬



小さく畳んで発送させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ クールカレアン ボレロ



カーディガンとブラウス