『Nike Air Jordan 1 High OG Heritage【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 55分に出品され03月29日 18時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 1 High OG "Heritage"



ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ヘリテージ"



28.5cm

3回着用したものになります。



SNKRSにて購入いたしました。



箱、変え紐、黒タグ付きにて発送いたします。



値下げ交渉はご遠慮ください。



よろしくお願いいたします。



#JORDAN

#NIKE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

1

High

OG

Heritage