『uniform experiment big star tee XL【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 00時 17分に出品され04月06日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニフォームエクスペリメント ビッグスターTシャツ



肩幅···48cm

身幅···59cm

袖丈···22cm

着丈···78cm



カラー···ブラック



UE-190075-BK6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニフォームエクスペリメント

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ uniform

experiment

big

star

tee

XL