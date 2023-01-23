『コーチ ショルダーバッグ グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 16時 03分に出品され03月13日 16時 03分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格11500円
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終了
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