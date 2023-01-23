『コーチ ショルダーバッグ グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 16時 03分に出品され03月13日 16時 03分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回使用して保管してました。

傷や汚れはありません。

長いショルダー紐は使用してません。

6枚目の写真の薄い跡のようなものは最初からありました。

素人採寸で16×23×7㌢。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ ショルダーバッグ グレー