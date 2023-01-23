『正絹 振袖 金駒 黒 袷【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 41分に出品され03月21日 02時 41分に終了予定です。即決価格は24,600円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【A】状態は良く、綺麗なお品です。



黒の振袖です。状態は良く、華やかかつ上品な柄でとても高級感のある大変おすすめなお品です＾＾

ぜひ前向きな検討よろしくお願いいたします(o^^o)



身丈 173

裄丈 70

袖丈 106

前幅 24.5

後幅 30



※※注意事項※※

◯お値段はお着物のみです。

◯ほぼ全て中古品としてお出ししております。（仕付け糸がついていても）神経質な方はご購入をお控えください。

◯自然光で撮影しております。携帯の機種や光の色によって色合いが変わる可能性があります。色味が違うなどの理由での返品は受け付けておりませんので、ご了承ください。

◯手作業でシミ、汚れを確認しております。見落とす場合もございますので、その場合は精一杯の対応をさせていただきます。

◯裄、袖のお直しは可能ですが、希望の長さまで出せない場合がございます。ご了承ください。

その他注意事項はプロフィールをご確認ください。



よくある質問

◯着丈は肩から測っております。

◯理想的な着丈の長さは身長の±5cmと言われています。



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着物・浴衣 タグ 正絹 振袖 金駒 黒 袷