『アナイ 【Eternal Line 2024】ジョーゼットシフォンブラウス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 20時 04分に出品され03月28日 20時 04分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度短時間着用したのみでとても綺麗な状態です。



定価：31,900円

サイズ：38

カラー:ピンクベージュ



【Eternal Line 2024】



シワになりにくい、ジョーゼットシフォンを使用。

しなやかな柔らかさと落ち感があります。



胸元にピンタックと、浮き立つように重なった３Ｄレースを衿元と前立てにあしらったデザインブラウス。レースはANAYIオリジナルのデザインです。

スタンド衿のレースはジャケットの衿ぐりからも綺麗に出るように、またジャケットのフロントからはレースが中心にくる事でお顔周りを華やかにさせています。

1枚で華やかさをアップさせてくれるブラウスとしてお勧めです。



【付属】なし

【裏地】なし

【透け感】ややあり

【開き・留め仕様】前開き

【伸縮性】ややあり

【ケア方法】ドライクリーニング

【着用感・生地の厚さ】薄地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ アナイ



【Eternal

Line

2024】ジョーゼットシフォンブラウス