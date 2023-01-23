『VIOLA dORO ヴィオラドーロ ダブルラッセルノットトートM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 26分に出品され03月15日 23時 26分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



VIOLA dORO ヴィオラドーロ ノットハンドルダブルラッセルトートMサイズです。



軽くてクッション性のあるお素材

肩がけできるサイズです。

色はチャコールグレー、内側ブラック



家での試し持ちのみです。



ハンドルにややクセあり、4枚目参照下さい。

普通に持つ分には支障ないかと思います。



横 くちの部分42cm 底24cm

マチ 20cm

高さ 27cm

ハンドル高さ20cm

重さ約450g





- ブランド: VIOLA dORO

- 色:チャコールグレー

- 素材: メッシュ

- 内ポケット: あり

- ファスナー: ゴールドファスナー



定価23100円

保存袋つき 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VIOLA

dORO

ヴィオラドーロ ダブルラッセルノットトートM