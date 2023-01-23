『Radial BASSBONE TONEBONE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 30分に出品され03月28日 21時 30分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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落札価格11050円
357 入札履歴
終了
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