『COACH テンプシー ショルダーバッグ ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 17時 37分に出品され05月03日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: COACH

- 色: ベージュ/ブラウン

- 素材: キャンバス/レザー

- デザイン: ストライプ/ロゴ入り

- タイプ: トートバッグ

- 内側ポケット: あり

- サイズ: 約横30cm x 縦20cm x 幅10cm



COACHのアウトレットで購入したバッグになります。3ヶ月ほど使用しましたが、目立った汚れや傷はありません。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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