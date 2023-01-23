『FiiO KA13 SUPERIOR Piano Black セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 06分に出品され03月28日 11時 06分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は

・FiiO KA13

・QDC SUPERIOR Piano Black

・AZLA SednaEarfit max ASMR Standard

・QDC SUPERIOR Cable 4.4-IEM2pin

の4点セットになっております。

物心で買ってみたのですが使わないので出品致します。



自分のスマホには相性が合わずノイズが時々走ります。

パソコンで使用した場合はノイズなのがなかったので、相性の問題かと思われます。



全て使用しているため全体的に使用感はありますが、音への影響はございません。

傷がありますが日常使いで目立つほどでは無いと思います。



商品は画像のものが全てであり、イヤホンに付いていた付属品がございません。

ご了承ください。



イヤーピースに関しましては1回使ったまま使っていなかったものなのでほぼ未使用という形です。



他にご質問などございましたら、気軽にコメントして頂けると幸いです。



他サイトでも販売していますので、急に無くなることがございますが、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり