『60s kentfield オープンカラーシャツ レーヨン混 古着 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 00時 08分に出品され04月26日 00時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60年代のオープンカラーシャツです。



一番下のボタンだけ変えられています(写真7枚目) 右袖に薄い点、汚れがあります(写真8枚目)



その他の状態は良く古着慣れしている方であれば気にならないレベルかと思います。



■サイズ…L 16 16 1/2



■素材…レーヨン コットン



■色…ホワイト×ブルー系



■らくらくメルカリ便で発送致します。

発送までに数日かかる場合がございますので、お急ぎの方、日時指定のある方は事前にご連絡ください。



宜しくお願いします。



古着

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開襟

ループカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 60s

kentfield

オープンカラーシャツ

レーヨン混

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L