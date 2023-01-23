『Apple MacBookAir 13インチ ゴールド2020年【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 32分に出品され04月12日 09時 32分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年9月に購入した13インチMacbookair

8GB.500GB ゴールドです。



[プロセッサ] 1.1GHz クアッドコアIntel Core i5

[グラフィックス] Intel Iris Plus Graphics 1536MB

[メモリ] 8GB

[macOS] Sonoma 14.2.1



スリムで軽量なボディは持ち運びに便利で、スタイリッシュなゴールド仕上げが特徴です。



問題なく動作いたします。

購入時の箱はありません。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし