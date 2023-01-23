『Maison Margiela グラムスラム ミニショルダー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 20分に出品され03月31日 01時 20分に終了予定です。即決価格は26,450円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela Glam Slam メゾンマルジェラ グラムスラム



レザーですが、クッションのようにフカフカな仕様になっています。携帯やカギ、ミニ財布が入るくらいの大きさです。多少のスレ、汚れはあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メゾンマルジェラ

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