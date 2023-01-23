『Lady Dior ミニバッグ ハンドバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 11分に出品され03月10日 00時 11分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございました



lady DIORのミニバッグはシンプルさを際立たせ、エレガントさと美しさを体現しています。白い革で作られた、シックでエレガントなデザイン。金色の金具が品格を高めます。取り外し可能なチェーンショルダーと調節可能なレザーショルダーを組み合わせます。手持ち、肩掛け、斜め掛けと、デイリーコーディネートに最適。



サイズ ：20*17cm

素人採寸なので、多少の誤差はお許しください。



使う機会がなかったので,売りました



付属品:保存袋



【注意事項】：

この商品は並行輸入品です。



海外のショップで購入したものです。



並行輸入品(海外正規品)に不慣れな方、国内品と同じ品質、完璧な仕上がりをお求めの方はご購入をお控えください



在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに



よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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