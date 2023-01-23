『富士通 PFU ドキュメントスキャナ ScanSnap SV600【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 13時 46分に出品され04月20日 13時 46分に終了予定です。即決価格は13,772円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ドキュメントスキャナ

【メーカー】

富士通

【型番】

ScanSnap SV600

【カラー】

シルバー

【状態】

中古品・非常に良い

動作確認済み。クリーニング除菌清掃済みです。

使用に伴う小傷やスレ等がありますが、特に目立ったキズ、ダメージはなどは見られず、中古品としては非常に良い状態です

商品の詳細はメーカーHPをご覧ください

【付属品】

画像にない付属品はありませんので状態も含めて画像をお確かめください。

【注意事項】

・あくまでも中古品になりますので多少のスレや小傷がございます、気になる方はご購入をご遠慮下さい。

・コメントのやり取り中でも、先に購入された方を優先させていただきます。

・他サイトでも掲載中のため、売り切れになる場合があります。

・1～2日以内にらくらくメルカリ便で発送します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>スキャナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ