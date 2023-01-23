『ベルト部分以外美品✨ルイ・ヴィトン ボストンバッグ モノグラム【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 22時 33分に出品され03月26日 22時 33分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ・ヴィトン ボストンバッグ

モノグラム キーポル50



フランス製造





[カラー] ブラウン

[生産国] フランス

[サイズ] 横幅 約50㎝

高さ 約28㎝

マチ 約22㎝



・南京錠の鍵無し

・ファスナー開閉問題無し

・シミあり(写真参照)



状態は画像にてご確認お願いいたします



使用した回数は少ないですが、シミがあります。

中の状態は綺麗です。

自宅保管になります。



12/5までに削除する可能性がございます。

都合がつけば掲載したままになります。





発送可能日22・27・12/5 予定



ルイヴィトン モデル名···キーポル 50 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ベルト部分以外美品✨ルイ・ヴィトン ボストンバッグ モノグラム