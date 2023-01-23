『【90s 】Nike ナイロンジャケット ハーフジップ 中綿 プルオーバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 54分に出品され03月09日 17時 54分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【90s】NIKEハーフジップナイロンジャケット

着用回数少なめ

キルティング状の中綿で暖かいです。

袖口に多少のほつれがあります。



サイズM

着丈...約69.5㎝

肩幅..,約63㎝

身幅...約67㎝

袖丈...約56㎝



全体的に状態は良好です。ご理解頂ける方、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【90s

】Nike



ナイロンジャケット



ハーフジップ 中綿 プルオーバー