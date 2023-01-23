『純正品 Apple AirPods ケース ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 32分に出品され03月22日 05時 32分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

AppleのAirPodsケースです。正規品です。信頼性の高いブランドで、音質とデザインに定評があります。純正品。



【状態】

ケースは良好な状態で、多少使用感はありますが綺麗です。



【機能性】

Lightningポートを搭載しており、充電も簡単に行えます。AirPodsを安全に保管できるデザインです。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods

- 色: ホワイト

- 充電ポート: Lightning

- ケースの状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり