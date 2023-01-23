『MONCLER ブラック ダウンベスト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 07分に出品され03月14日 20時 07分に終了予定です。即決価格は31,000円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年ほど前に購入し1シーズン着用致しました



- ブランド: MONCLER [size1]

- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- デザイン: ダウンベスト

-着丈:約65cm 身幅約55cm(採寸は自身で計りました



カラー···ブラック



季節感···春



季節感···秋,春



季節感···冬,秋,春



柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント



値下げ等質問ございましたらコメント下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MONCLER

ブラック

ダウンベスト