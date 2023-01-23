『Wacom Cintiq Pro 27 ワコム 液タブ 液晶タブレット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 05時 31分に出品され05月12日 05時 31分に終了予定です。即決価格は188,600円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※本商品は値下げ交渉不可になります。



美品中古品を購入しペーパーライク液晶保護フィルムを5日程度使用した物です。

特にこれといった傷や汚れはなく美品と言える状態です。

付属品は全ての物が付属しています。

動作も全ての動作が正常に動作します。

本体ファームウェアも最新版にアップデート済みです。



画面上部に液晶保護フィルムの気泡が見られます。



即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし