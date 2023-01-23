『【kencyan 様専用】Tilak Storm Jacket Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 16時 03分に出品され03月13日 16時 03分に終了予定です。即決価格は23,409円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーム ジャケット



GORE-TEX® 3レイヤー防水マウンテンパーカジャケット。



STORM Jacket（ストーム ジャケット）は歴代「ティラックのセンターポジション」モデルとしてバランスの良いマウンテンパーカーを送り出してきた定番モデル。アウトドアからタウンユースまで幅広いゾーンに対応する懐の深さが、多くのユーザーに愛用されてきた理由でもあります。



ファブリックはGORE-TEX® 3レイヤー採用。

表生地はしなやかで動きやすく、裏地のトリコットは袖通しもスムースであらゆる動きにストレスを感じさせません。

今回のパターンもゆったりめ（Tilakのラインナップの中では）のシルウェットは変わらず、肩から首元、フードにかけて立体的なパターンと縫製で着用時のフィット感が特徴。



Tilakの多くのGORE-TEX®ジャケットはクライミングやハイアクティビティーで着用されることを想定していることが多く、ハーネス使用時の妨げにならないようフロントハンドポケットは装備されない事が多いのですが、ストームジャケットはTilakアウトドアラインの中の「ハイキングライン」のラインナップアイテムということもあり、フロントハンドポケットを装備しています。



派手なスペックを持つモデルではありませんが、Tilakのラインナップ中でも最もバランスの取れたプロダクションであることに間違いはありません。

脇下にベンチレーション、ライナー側にインナーポケットが配置。

重量 : 490 g（M)

素材 : GORE-TEX® 3-layer Ret: ‹ 7,50m2.Pa.W-1

チェコ製



＜サイズスペック（cm）＞

S：着丈75、身幅60、腹囲54、肩幅48、袖丈68、裾幅54

M：着丈77.5、身幅62、腹囲56、肩幅50、袖丈70、裾幅56

サイズ...M

カラー...ブラック

素材...ゴアテックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ティラック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【kencyan

様専用】Tilak

Storm

Jacket

Mサイズ