『90s THE NORTH FACE ヌプシ タグ付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 04時 46分に出品され03月25日 04時 46分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90sのヌプシです。

タグ付き

25年以上前のモノになります。

自宅保管で古いモノにはなりますが、ダウンの抜けなどもなく良い状態です。

現行モデルとは違い、アームの太さや生地のツヤ感など当時のモデルそのものです。

700フィルの刺繍も現行モデルとは違い右腕に入っています。

タグも色褪せたものが多いですが、新品同様の状態で残っています。



ほぼ未使用に近い状態ですが、古い製品の為「目立った汚れなし」にしてます。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- スタイル: ダウンジャケット

- タグ: タグ付き

USのMサイズになります。



カラー···ブラック



モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

THE

NORTH

FACE

ヌプシ タグ付き