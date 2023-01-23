『ARNYS PARIS ケーブルニットベスト カシミヤ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 19時 31分に出品され03月15日 19時 31分に終了予定です。即決価格は21,850円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシミヤ100%のケーブルニットです。

アルニスらしく、ケーブルの編み方がとても素敵です。右裾にアルニスの刺繍があります。



サイズ

着丈約64cm

身幅約52cm

素人採寸につき、多少の誤差はご容赦ください。



目立った傷や汚れはダメージはありません。写真参照の上、念のため、完璧を求める方や神経質な方のご購入はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルニス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ARNYS

PARIS

ケーブルニットベスト

カシミヤ