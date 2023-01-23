『U.S.NAVY a2 デッキジャケット ステンシル A-2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 01時 58分に出品され03月30日 01時 58分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 69年 usnavy a2 デッキジャケット

神戸の古着屋にて22,000円で購入しました。

忠実再現のレプリカです。



Medium 38-40

肩幅約47 身幅約54 袖丈約62 着丈約73



170cm60kgで、余裕のある丁度良いサイズ感です。



中古ですので気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ U.S.NAVY

a2

デッキジャケット ステンシル A-2