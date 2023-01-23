『美品 Apple Pencil 第2世代 アップルペンシル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 14分に出品され03月07日 18時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 第2世代のアップルペンシルです。

以前仕事用で購入しましたが、使わずに保管していたところ充電ができなくなってしまいました。

そのため今年5月にアップルショップにて、新品交換しました。



新品に交換後は、1,2回試しに使用したぐらいで、用途がなかったためほぼ使っておりません。

必要性がないため出品いたします。



傷や汚れなどはなく、とても綺麗な状態です。



アップルショップの方に、充電できなくなったのは充電の無い状態で長期間放置したための過放電だろうと言われたため、こちらの品は適宜充電し対応しておりました。



シリーズ名...Apple Pencil(第2世代) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル