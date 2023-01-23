『80s Vintage Champion Football Tshirt【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 36分に出品され03月18日 06時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品紹介】



★80s Vintage Champion Football T-shirt

トリコタグ ラバープリント



★Size

表記

Size LARGE



実寸

身幅 約54

着丈 約72





※汚れ ダメージはしっかりとチェックさせて

いただいておりますが

商品が古着ですので

古着に理解のある方 宜しくお願いします。



★ご質問がございました、

コメント宜しくお願いします。





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#ラバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン カラー: ブルー系/ホワイト系/レッド系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

Vintage

Champion

Football

Tshirt