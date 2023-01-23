『Timberland ティンバーランド Field Boots【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 23時 56分に出品され04月16日 23時 56分に終了予定です。即決価格は9,099円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Timberland ティンバーランド Field Boots



一度履いたきりなので目立った傷や汚れはなくソールも減っておりません



箱はありません



中古品のため神経質な方のご購入はご遠慮ください



★★値下げ交渉はご遠慮ください★★

即購入OKです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Timberland

ティンバーランド

Field

Boots