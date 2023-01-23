『【Yohji様専用】ｉRobot Roomba i3 ロボット掃除機【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 15時 16分に出品され05月07日 15時 16分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iRobotルンバi3です。

使用するお部屋がソファやテーブルが多く、なかなかルンバを発動させる機会が少ないまま経過していたので出品いたします。

使用は20回程度で底のブラシは多少広がりがありますが美品です^_^ 状態をスマホと連動した画面も掲載してますのでご確認ください。



箱は処分してしまいましたので発送の際は丁寧に梱包してお送りいたします！



【内容】

・本体

・充電ステーション

・交換用フィルター1つ

・取扱説明書







アイロボット 製品名···ルンバ



ルンバ モデル名···i3 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイロボット