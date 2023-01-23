『JBL TOUR ONE M2 ワイヤレスヘッドホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 14分に出品され03月31日 17時 14分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

JBLのTOUR ONE M2は、Hi-Res Audio対応で、音楽を高品質で楽しむことができます。



【アダプティブノイズキャンセリング】

周囲の音を自動で調整し、集中したい時に最適な環境を提供します。



【通話機能】

Superior Calls機能により、クリアな通話が可能です。



- モデル名: TOUR ONE M2

- ブランド: JBL

- 機能: アダプティブノイズキャンセリング

- 音質: Hi-Res Audio

- 通話機能: Superior Calls

- ケースのデザイン: JBL TOURロゴ入りハードケース

- ボタン: 音量調整、Bluetooth接続ボタン



ご覧いただきありがとうございます。



3ヶ月前に購入しましたが使う機会が全くなかったため出品します。数回しか使っておりません。



押し入れにて保管しておりました。素人保管ですのでご了承ください。



コード類全て揃っております。



#ヘッドホン

#ワイヤレスヘッドホン

#JBL 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い