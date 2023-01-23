『激レア 当時物 MLB メジャーリーグ フィリーズ スタジャン 1996年【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 17時 19分に出品され03月29日 17時 19分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激レア 当時物 MLB メジャーリーグ フィラデルフィア フィリーズ スタジャン 1996年 90s y2k ヴィンテージ アメカジ



1996年当時物のフィリーズのスタジャンです。

ここ最近また強くなってきたフィリーズの貴重な一着です！！



写真⑨、左腕に擦れと穴あります。

30年程前のヴィンテージ品になりますので神経質な方はご購入お控えください。



身幅···62cm

着丈···62cm

カラー···レッド

素材···ナイロン



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#古着Tシャツ色々！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ミラージュ

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メンズ

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