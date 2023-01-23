『meagratia ブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 01分に出品され03月27日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 前身ごろが裂織のコットン生地になっており、着用していくと生地がデニムのように裂けたりしていくため、味の出るアイテムです。

ドルマンスリーブでリブもしっかりしており、スタイリングも組みやすいかと思われます。

カラー···ネイビー



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visvim forty four/doublet/our legacy 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: メアグラーティア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ meagratia

ブルゾン