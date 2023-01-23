『ダントン インナーダウンベスト 34【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 19時 12分に出品され03月03日 19時 12分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2年前に18,000円程度購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ダントン インナーダウンベスト 34