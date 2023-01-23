『Brooks Brothers REGENT ノンアイロンシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 11時 01分に出品され05月12日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Brooks Brothersは、アメリカの老舗ブランドであり、品質とスタイルに定評があります。ビジネスシーンでも活躍するドレスシャツは、どんなコーディネートにもマッチします。



【素材と特性】

このシャツは100%コットンで作られており、ノンアイロン仕様のため、手間いらずで常に清潔感を保てます。快適な着心地を提供し、長時間の着用にも適しています。



【サイズとフィット感】

サイズは15½ - 33で、標準的なフィット感を持ち、ビジネスシーンやカジュアルな場面でも使いやすいデザインです。



- ブランド: Brooks Brothers

- サイズ: 15½ - 33

- モデル: REGENT

- 素材: 100% コットン

- 特性: ノンアイロン

- 製造国: マレーシア



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Brooks

Brothers

REGENT

ノンアイロンシャツ