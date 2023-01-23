『UGG タスマンフーディー 裏起毛パーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 17分に出品され03月21日 09時 17分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



UGGのTasman Hoodie タスマンフーディーです。こちらは裏起毛のパーカーで、これからの時期に最適かと思います。一度使用しましたが、着用機会がないので、お譲りいたします。

クリーニング済みです。



サイズ : L

カラー : ベージュ系



即購入 可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アグ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ UGG

タスマンフーディー

裏起毛パーカー