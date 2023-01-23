『AKM コットンガーゼウエスタン 長袖シャツ サイズM 1piu1uguale3【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 12時 32分に出品され04月21日 12時 32分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AKMの長袖シャツです。

サイズはM。

綿100%。

肌触りは柔らかく、着やすいかと思います。

数回の着用のみ。



肩幅 約40㎝

身幅 約47㎝

袖丈 約62㎝

着丈 約66㎝

あくまでも素人計測ですので、若干の誤差はご了承願います。



柄···ストライプ



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ AKM

コットンガーゼウエスタン 長袖シャツ サイズM

1piu1uguale3