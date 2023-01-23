『新品 ヨネックス トーナメントバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 55分に出品され03月20日 12時 55分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヨネックスのトーナメントバッグです！

新品未使用になります。





サイズ（幅51cm.奥行20cm.高さ27cm)





※即買いOK





#ヨネックス

#YONEX

#テニス

#バドミントン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用