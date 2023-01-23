『新品未開封✨スティナレッグウォーマー✨ Free size✨【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 09時 29分に出品され03月31日 09時 29分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スティナレッグウォーマー 完売

大人気のレッグウォーマーですね^ - ^



あわせやすいお色の薄いグレー系となります♪



未開封



楽屋は勿論、レッスン前のおみ足のストレッチ

本番やレッスンには必須のレッグウォーマー！



よろしかったらご検討くださいませ♪

オフホワイトのラップスカートは只今出品しております。→ご購入済みです。





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