『ましろ様専用 Stone Island フード付きニットセーター【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 34分に出品され03月27日 14時 34分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このセーターは、フード付きのデザインで、カジュアルなスタイルに最適

【ブランド】

Stone Islandのアイテムで、ファッション性と機能性を兼ね備えています。



- 色: ネイビー

- 素材: ニット

- デザイン: フード付き

- ブランド: Stone Island



ストーンアイランド のケーブルニットパーカーです。



肩幅 約40㎝

身幅 約49㎝

袖 約63㎝

着丈 約62㎝



Sサイズ表記ですが大きめです。

伸びる素材ですので普段Lサイズぐらいを着てる方でも着れると思います。



質問等ありましたらお気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ましろ様専用 Stone

Island

フード付きニットセーター