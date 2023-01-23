『STANDARD SUPPLY / Daily Day Pack ビームス別注【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 47分に出品され03月10日 04時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ

FREE

幅 32.5／高さ 44.5／マチ 12／重量(g) 430



色

ネイビー



購入価格

22,000円



1度だけ短時間使用しました。

ビームス百名品です。



商品説明

〈FABRIC〉

メイン素材には、アウトドアシーンにおいて機能性を求められるマウンテンパーカーやレインウェアなどに使用される機能素材「ブリザテック」を採用。特殊なポリウレタンの微多孔質膜構造により、防水性・透湿性に対して優れた性能を兼ね備えた特殊加工素材で、生地は３層構造でハリがあり、ナイロンオックスフォードの上品な質感が特徴です。



〈DETAIL〉

ファスナーは質感の高いYKKの高級ライン「エクセラ」ファスナーを使用。肩に負荷のかかるショルダーパッドには10mm厚のウレタンバッドを入れ、さらに中にテープを通すことで補強をしています。

トップ部のハンドルは、柔らかなグローブレザーで巻いた仕様。サイドの片側にはペットボトルなどを入れるポケット、もう片方には定期・ICカードなどを入れる、ベルクロ付きのポケットをつけています。ベルクロは開けやすいように、指1本が入る分の隙間を開けています。

フロントポケットは左右どちらからでも開けやすいダブルスライダー仕様。中には鍵などが付けられるフックと、仕切りポケットを配しています。本体内部の背面にはラップトップPCや書類を分けて入れられる仕切りポケットを付けて、口元はバックルでとめられる仕様です。デイリーに活躍する細部にこだわったデイパックです。



※サイズ：約18リットル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スタンダードサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ STANDARD

SUPPLY

/

Daily

Day

Pack

ビームス別注