『26.5 A BATHING APE adidas FORUM84 BAPE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 11時 06分に出品され05月01日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidasの抽選アプリで当選後、数回履きました。

ほとんど履いていないため、出品します！

気になる点あれば、コメントください。

※画像のものが全てです



【デザイン】

このadidasのBAPEコラボモデルは、青と白のカラーパターンが特徴的で、ストリートファッションにぴったりのデザインです。



【快適性】

合成皮革素材を使用しており、軽量で履き心地が良く、長時間の使用でも疲れにくいです。



【ソール】

青いソールは、グリップ力が高く、様々な地面での使用に適しています。



- ブランド: adidas

- モデル: BAPEコラボモデル

- 色: 青/白

- 素材: 合成皮革

- ソールの色: 青 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 26.5

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