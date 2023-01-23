『TWICE harehare サイン ツウィ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 00分に出品され03月14日 22時 00分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TWICEツウィ直筆サイン

TWICE harehareのリリースイベントで直接手渡して貰ったサインです。

世界で200枚しかない限定品です。



価格交渉可能です！



頂いてからはずっとケースにしまい、暗い場所にて大切に保管しておりました。ペン卒の為ツウィのことが大好きな方にお譲りしたいとおもっております。

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