『【極美品】TUMI 本革 ビジネスバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 04分に出品され03月18日 20時 04分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品 完売品のTUMI レザービジネスバックです！

金属部分やレザーにスレ等はほぼ見られない極美品です！

また内装もとても綺麗です！レザーの香りがしてくるほどとても綺麗な商品です☆

一点ものですので気になる方はお早めに☆



販売時定価 約￥130,000税込



○アイテム TUMI ビジネスバック



○素材：グローブ、タン、ナパレザー



○内装：アクセサリー収納ポーチ、撥水加工が施されたポケット、オーガナイザーポケット、ファスナー付きポケット、ペンループ



○状態

目立った傷や汚れも無くまだまだ快適にお使いいただけます◎

写真に写っているものが全てです。



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

分からない事ありましたらご気軽にご連絡下さい。



※購入

友人より頂き物です。

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



○配送

丁寧に梱包し、簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※あくまでも未使用品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

※スマートフォンで撮影しております。全体的に黄色っぽく写ってしまうことがあります。色合等気になる方はコメント欄より質問いただければ助かります。



トゥミ

Alpha Travel & Business

アルファ

エクスパンダブル

オーガナイザー

レザー

コンピューター

ブリーフ

ナッパレザー

通勤



素材···本革



特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】TUMI

本革 ビジネスバック