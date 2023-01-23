『XLARGE フード付きダウンジャケット M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 38分に出品され03月19日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

XLARGEはストリートファッションの先駆者として知られ、ユニークなデザインと高品質な素材を使用しています。このダウンジャケットは、そのスタイルと機能性を兼ね備えています。



【機能性】

フード付きで、寒い季節に最適な保温性を提供します。デニム素材はカジュアルな印象を与えつつ、耐久性も兼ね備えています。



【スタイル】

デニムの色合いとXLARGEのロゴが特徴的で、ストリートスタイルにぴったりのアイテムです。どんなコーディネートにも合わせやすく、普段使いに最適です。



- ブランド: XLARGE

- サイズ: M

- 色: デニム

- デザイン: フード付きダウンジャケット



細身の170cmでちょうどいいサイズ感です。

ジャケット自体の重さは少しあります。



即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XLARGE

フード付きダウンジャケット

M