『Tomさん専用⭐︎テーラー東洋⭐︎スカジャン 虎の刺繍⭐︎新品コレクション保管品⭐︎【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 18時 10分に出品され03月14日 18時 10分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 私の出品するアイテム御覧頂きありがとうございます(^^)

こちら、東洋エンタープライズの虎の刺繍が迫力満点のスカジャン サイズM試着のみコレクション新品になります♪



【サイズ⭐︎平置き採寸】

着丈 リブ部分含め約65cm

身幅 約50cm

袖丈 脇下から袖リブまで約55cm



【ユニークなデザイン】

このスカジャンは、前左右胸面と背面に迫力ある虎の刺繍が施されており、視覚的に非常に魅力的です。特に「Japan」の文字が加わることで、和のテイストを強調しています。

リバーシブル側のピンクとホワイトのアクセントも良く、左右胸には龍の刺繍が施され背面側には鷲と龍が対峙する日本が真ん中に位置し煌びやかな東洋エンタープライズらしい仕上がりになっております♪



【高品質な素材】

サテン素材を使用しているため、光沢感があり、着心地も良いです。カジュアルなスタイルながらも、上品さを兼ね備えています。



【多様なスタイル】

リバーシブル側のピンクと白のコンビネーションは、他のアイテムと合わせやすく、様々なシーンで活躍します。フロントジッパー付きで、着脱も簡単です(^^)



試着のみで防虫対策しながらの保管方法でストックしており、試着しただけの新品同様のスカジャンなのでリブ部分の虫食いもなくジッパーの開閉もしっかりしております。

また、購入時のブランドタグ等も全てストックしております。



このまま大事にストックしておこうかとも思いましたが、コレクション整理も兼ねて欲しい方がおられるかもと思い、代わりに大切にして下さるならお譲りしてみようと出品してみた次第です(^^)b〜⭐︎

これからだんだんと秋らしく涼しく過ごし易くなる季節にも合うスカジャン♪コピー品とは違う本場のスカジャンを手に取って着こなし体感して頂けたら幸いです♪

貴重な東洋エンタープライズ製のスカジャン送料込み早い者勝ちですよ⭐︎⭐︎⭐︎



- デザイン: 前胸両面に虎の刺繍

- デザイン: 背面に虎の刺繍と「Japan」の文字

- 色: メイン側ブラックとリバーシブル側ピンクとホワイトのコンビネーション

- 素材: サテン素材

- スタイル: スカジャンスタイル

- ジッパー: フロントジッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: テーラートウヨウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Tomさん専用⭐︎テーラー東洋⭐︎スカジャン

虎の刺繍⭐︎新品コレクション保管品⭐︎